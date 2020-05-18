الجزائر تبدأ تحضيرات لإعادة فتح المساجد

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أطلقت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، الإثنين، حملة لتعقيم المساجد، بالتزامن مع تحضيرات لإعادة فتحها أمام المصلين بعد شهرين من إغلاقها، ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي أشرف من مسجد "علي بن أبي طالب"، بمدينة وهران (غرب)، على انطلاق حملة لتعقيم المساجد في أنحاء البلاد.

ونقل البيان عن الوزير بلمهدي، تأكيده على ضرورة الالتزام بتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي لتجاوز أزمة كورونا.

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ولم تعلن الوزارة عن موعد محدد لإعادة فتح المساجد، لكن مذكرة وجهتها إلى فروعها في محافظات البلاد وأئمة المساجد طالبتهم فيها بانجاز عدة تدابير في إطار التحضير لفتح المساجد لاستقبال المصلين.

ووفق الوثيقة، التي اطلعت عليها الخليج 365، فإن التدابير تتمثل بتغيير سجاد (فرش) المساجد كليا، والتعاون مع السلطات المحلية لتعقيم قاعات الصلاة وتعليم القرآن.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجزائر تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد، في إطار تدابير منع تفشي وباء كورونا.

وحتى الأحد، سجلت الجزائر 7 آلاف و19 إصابة بكورونا، بينها 548 وفاة، 507 حالات تعاف، وفق إحصائيات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.