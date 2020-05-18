عضو بالرئاسي الليبي: تحرير الوطية "انتصار جديد ضد الانقلاب"

وليد عبد الله/ الخليج 365

محمد عماري زايد في بيان عقب تحرير القاعدة الجوية من ميلشيا حفتر:

- انتصار اليوم جاء وفق خطة عسكرية محكمة جرى العمل عليها طيلة شهر كامل

- شكر كل الدول التي دعمت الحكومة الليبية ووقفت معها

- لأهالي ترهونة وبرقة: آن الآوان للتخلي عن المشروع الإجرامي لحفتر والعودة لحضن الوطن

اعتبر عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، محمد عماري زايد، الاثنين، أن تحرير قاعدة الوطية الجوية(غرب) يشكل "انتصارا جديدا بمشوار معركة الدولة المدنية ضد الإنقلاب".

جاء ذلك في بيان نشره زايد عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، بعد ساعات من إعلان القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، السيطرة الكاملة على القاعدة الاستراتيجية التي تعد أكبر تمركز لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، غرب العاصمة طرابلس.

وقال زايد إن "انتصار اليوم هو انتصار آخر في مشوار معركة الدولة المدنية ضد الإنقلاب وعودة الاستبداد".

وأضاف: "نبارك لشعبنا العظيم انتصارنا اليوم وتحرير قاعدة الوطية، ورجوعها بالكامل إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني، ونترحم على الشهداء الذين كان لهم الفضل في هذا النصر، ونحيي أبطالبنا المقاتلين".

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وأشار زايد إلى أن "انتصار اليوم جاء وفق خطة عسكرية محكمة جرى العمل عليها طيلة شهر كامل، ونفذتها قواتنا الجوية والبرية بكل اقتدار ومهنية".

وحذر زايد من "أي عملية سياسية يتم الالتفاف بها على هذه الانتصارات، وتتجاوز تضحيات الأبطال، وتقدم طوق نجاة لمجرم الحرب حفتر ومشروعه".

وشكر "كل الدول التي دعمت الحكومة الليبية ووقفت معها (دون تحديد)، ونقول للدول التي تدعم المشروع الانقلابي بأن المشروع ينهار وعليها مراجعة مواقفها".

ومتوجها إلى أهالي مدينة ترهونة (جنوب طرابلس) وبرقة (شرقي ليبيا)، قائلا إن "الآوان آن للتخلي عن هذا المشروع الإجرامي والعودة لحضن الوطن".

واستدرك بالقول: "مستمرون في بسط سيطرة الحكومة على كامل التراب الليبي".

ويعتبر تحرير "الوطية" انتصارا استراتيجيا هاما للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، كما يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر، بالمنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.