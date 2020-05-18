خشية كورونا.. فرض حظر تجوال في 6 أحياء ببغداد

إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، فرض حظر تجوال شامل في 6 أحياء بالعاصمة بغداد، خشية تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة العراقي ورئيس اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا حسن التميمي.
وقال التميمي: "تقرر فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من الأربعاء ولمدة أسبوعين في 6 أحياء في بغداد، هي الصدر، والحبيبية، والكمالية، والحرية، والشعلة، والعامرية".
وأضاف أن القرار جاء "نتيجة تزايد أعداد الاصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد، وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق بالعاصمة".
وبدوره أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، على هامش المؤتمر للصحفيين، أن قرار الحظر يشمل غلقًا تامًا للأحياء ومنع التنقل منها وإليها دون استثناءات.
وتابع أنه سيتم السماح بالعمل للمخابز ومحال بيع السلع الغذائية في أوقات محددة، سيتم إعلانها لاحقا.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أتخذت السلطات العراقية حزمة إجرات احترازية، أبرزها تعطيل الدراسة وحظر الطيران للحد من نفشي الفيروس، غير أنها عادت وخففت الإجراءات في 21 أبريل/نيسان الماضي.
وحتى مساء الأحد، سجل العراق إجمالا 3 آلاف و404 إصابات بفيروس كورونا، بينها 123 وفاةً وألفا و218 حالة تعاف.
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