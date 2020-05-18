أفريكوم: مقتل مسلحين اثنين من "الشباب" بغارة في الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الاثنين، مقتل مسلحين اثنين من حركة "الشباب"، في غارة جوية استهدفت بلدة بإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

وقال الجنرال ويليام جلير، مدير العمليات في "أفريكوم"، في بيان، إن "الدعم الأمريكي لشركائنا الصوماليين سيظل قويا".

وأضاف أن "غارة جوية استهدفت بلدة 'كونيوبرو' بإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من مقاتلي الشباب"، دون ذكر تفاصيل أكثر حول العملية التي وقعت الأحد.

ولفت إلى أن العملية لم تسفر، بحسب التقييمات الأولية، عن أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

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ونقل البيان نفسه عن العقيد كريستوفر كارنس، مدير الشؤون العامة في "أفريكوم"، قوله إن "القيادة الأمريكية تتيح لشركائها المراقبة الزائدة وقدرات الدقة المضافة".

وأشار كارنس إلى أن "العدو ( الجماعات الإرهابية) لا يحترم حياة الأبرياء الصوماليين، كما يشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة في الخارج".

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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