كورونا.. 8 وفيات بالسودان و3 في سلطنة عمان

عادل عبد الرحيم، خالد مجدوب/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السودان وسلطنة عمان والمغرب، وفق إحصائيات رسمية.

ففي السودان، سجلت وزارة الصحة الاتحادية 8 وفيات بكورونا، و302 إصابة، إضافة لشفاء 25 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى ألفين و591، منها 105 وفيات، و247 حالة تعاف.

فيما أفادت وزارة الصحة في سلطنة عمان، في بيان، برصد 3 وفيات بالفيروس و193 إصابة، وتعافي 31 مريضا.

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وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 5 آلاف و379، بينها 25 وفاة، وألفاً و496 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي لإحصائيات كورونا، تسجيل 60 إصابة بكورونا، وشفاء 72 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 ألاف و930، منها 192 وفاة، و3 آلاف و732 متعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و819 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 316 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و864 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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