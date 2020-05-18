محتجون يقتحمون مقر فضائية "mbc" السعودية في بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

اقتحم محتجون عراقيون، الإثنين، مقر فضائية "mbc" السعودية في العاصمة بغداد، احتجاجا على الإساءة إلى القيادي الشيعي الراحل أبو مهدي المهندس.

ووفق مراسل الخليج 365، تجمع عشرات المحتجين أمام مقر الفضائية السعودية، وسط العاصمة، ثم اقتحموه وحطموا محتوياته، قبل أن تصل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للسعودية، اعتراضا على ما وصفوه بـ"الإساءة" للقيادي السابق في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، الذي قتل في قصف صاروخي أمريكي يناير/ كانون الثاني الماضي.

ورفعوا صور المهندس والأعلام العراقية، كما علقوا لافتة على مقر الفضائية السعودية مُدون عليها "مغلق باسم الشعب"، فيما لم يتسن التأكد من خلو المقر من العاملين.

وقال حسين الجميلي، أحد المحتجين للأناضول، إن الفضائية السعودية وصفت المهندس بـ"الإرهابي" في تقرير وثائقي بشأن تفجير سفارتي أمريكا وفرنسا بالكويت في ثمانينيات القرن المنصرم.

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وأضاف: "لا نقبل الإساءة للمهندس أحد رموز العراق".

وحتى الساعة 10:30 ت.غ، لم تعقب إدارة الفضائية السعودية على الواقعة، كما لم يصدر عن السلطات بالمملكة أي بيانات رسمية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل المهندس برفقة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وكان المهندس أحد المطلوبين للسلطات القضائية الأمريكية والكويتية والإنتربول، على خلفية اتهامه بتفجير سفارتي أمريكا وفرنسا بالكويت في ثمانينيات القرن المنصرم.

وواجه المهندس آنذاك حكما غيابياً بالإعدام، غير أنه فر من الكويت متجها إلى إبران باستخدام جواز سفر باكستاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.