مقتل 3 مدنيين في قصف مليشيا حفتر حياً سكنياً بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365



قُتل 3 مدنيين وأصيب آخر، الاثنين، إثر قصف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منطقة "القربولي"، شرق العاصمة طرابلس.



وقال المستشار الإعلامي في وزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي، لـ"الخليج 365، إن "مليشيا حفتر استهدفت بالصواريخ حيا سكنيا بمنطقة القربولي".



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وأشار الهاشمي، إلى أن القصف أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر، في حصيلة أولية.



يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان القوات الحكومية الليبية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب طرابلس، بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.