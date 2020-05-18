"العليا" الإسرائيلية تنظر في التماس للسماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، في التماس قدمه مستوطنون، يطالبون فيه بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، رغم قرار دائرة الأوقاف الإسلامية إغلاقه، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الحاخام يهودا غليك، عرّاب الاقتحامات للمسجد الأقصى، في تغريدة على حسابه في تويتر "نطالب بإعادة فتح الحرم الشريف المغلق، منذ بداية أزمة كورونا".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، قد أعلنت نهاية شهر مارس/آذار الماضي، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على حياة المصلين.

ومنذ ذلك الحين، تم إغلاق أبواب المسجد الأقصى، واقتصرت الصلوات في داخله على حراسه، والموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

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وإثر إغلاق أبواب المسجد، فإن المستوطنين لم يتمكنوا من اقتحامه، عبر باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد، رغم الاحتجاجات المتتالية من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ويطالب المستوطنون بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967.

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