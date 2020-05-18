الجيش الليبي: خطوتنا التالية تحرير جنوب طرابلس وترهونة

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أكد الجيش الليبي، الإثنين، إن استعداداته جارية لتحرير المناطق جنوب العاصمة طرابلس وترهونة، كخطوة تالية لتحرير قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق ركن محمد الشريف رئيس أركان الجيش الليبي لقناة ليبيا الأحرار المحلية.

وفي مطلع تصريحاته أكد الشريف تحرير قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) بالكامل من مليشيا خليفة حفتر صباح الإثنين.

وأضاف أن قواته تستعد بعد الوطية لتحرير جنوب طرابلس وترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة).

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

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فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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