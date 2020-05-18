رغم الحظر.. برلمانيون مصريون على مأدبة إفطار جماعية

إسطنبول/ الخليج 365

- أقامها البرلماني محمد سليم وحضرها عشرات الأفراد بينهم نواب، وسط القاهرة مساء الأحد

- منصات التواصل تشهد حملة انتقادات ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

أثارت مأدبة إفطار جماعية بمصر، حضرها برلمانيون، موجة انتقادات واسعة لتحديها إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

ونشر رواد منصات التواصل بمصر، مساء الأحد، صورا لمأدبة إفطار جماعية وسط القاهرة، أقامها البرلماني محمد سليم وحضرها عشرات الأفراد بينهم نواب.

وأثارت الواقعة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب مغردون مصريون بالتحقيق فيها وتوقيع عقوبات رادعة ضد النواب (رغم الحصانة) لتحديهم إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة كورونا.

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ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، عن النائب محمد سليم قوله إن دعوة الإفطار التي وجهها لبعض زملائه النواب، جاءت بالصدفة بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح سليم: "لم تكن فيها تجمعات لمواطنين وليست مائدة رحمن، ولا يوجد أي تحدٍ أو مخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية في مواجهة وباء فيروس كورونا"، حسب المصدر ذاته.

فيما أظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل، تجمع العشرات على موائد طويلة متوازية، لتناول الإفطار، ما أثار انتقادات واسعة ومطالبات بإحالة النواب إلى لجنة القيم بالبرلمان للتحقيق في الواقعة.

وقبل نحو شهر، أعلنت السلطات المصرية حظر إقامة موائد الإفطار الجماعية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من تفشي كورونا.

ومساء الأحد، سجلت مصر أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء جائحة كورونا بواقع 510، لترتفع محصلة الإصابات إلى 12 ألفا و229، بينها 630 وفاة.

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