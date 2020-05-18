مقطع مصور يرصد تحرير "الوطية" وخلوها من مليشيا حفتر

إسطنبول/ إبراهيم صباحي/ الخليج 365

أظهر مقطع مصور تم التقاطه صباح الإثنين من داخل قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، خلوها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر عقب تحريرها.

وأوضح المقطع الذي نشرته قناة فبراير الليبية (خاصة) انتشار آليات تابعة لقوات الحكومة الليبية وهي تحكم سيطرتها على نقاط القاعدة الاستراتيجية.

فيما ظهرت آليات وطائرة حربية مدمرة لمليشيا حفتر على أطراف الطريق داخل القاعدة، بالإضافة إلى تحصينات ودشم.

وتشير المشاهد في المقطع إلى أن انسحاب مليشيا حفتر الإرهابية جرى سريعا، تاركة وراءها كل شيء.

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الإثنين، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية الجوية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر في صفوف قواتنا



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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع مليشيات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.