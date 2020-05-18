العراق.. مقتل صاحبة صالون تجميل للسيدات وسط كربلاء

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



أفاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بأن صاحبة صالون تجميل للسيدات قتلت بعد تعرضها لطعنات بالسكاكين من قبل مجهولين وسط مدينة كربلاء (جنوب).



وقال مصلح جاسم ضابط في شرطة كربلاء لـ"الخليج 365"، إن "مسلحين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل صاحبة الصالون، في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين وسط مدينة كربلاء، وقاموا بقتلها".



وأوضح جاسم أن "المسلحين استخدموا السكاكين لاغتيال المجني عليها".



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وتابع: "حتى الآن لم يتم التعرف على دوافع عملية القتل".



وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها كربلاء المعروفة بأنها من المدن المحافِظة.



وتشهد المدن العراقية خصوصا جنوب البلاد، عمليات قتل جنائية، فيما تتصاعد وتيرة أعمال العنف ذات الأبعاد الإرهابية في محافظات شرق وشمال البلاد، والتي ينفذها عناصر تنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.