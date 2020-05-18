شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. حالات الشفاء من «كورونا» تتخطى حاجز الـ3 آلاف في يوم واحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 25% إناث و75% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 11% أطفال، 86% بالغين، 3% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 44% مواطنين و56% أجانب.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 57.345، منها 28.277 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و237 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

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حالات الشفاء والوفيات

وأضاف “العبد العالي”: أنه “تم تسجيل 3026 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 28.748 حالة، وتسجيل 8 وفيات جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 320 حالة”.