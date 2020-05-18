ديل تطلق لابتوب XPS 17 9700 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة ديل عن لابتوب جديد بشاشة 17 بوصة من سلسلة XPS.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل XPS 17 9700 الجديد يمتاز بتصميم أنيق وأداء فائق، كما أنه يوفر خيارات عديدة من بطاقات الرسوميات Geforce RTX.

وعلى صعيد التصميم الخارجي يتشابه الجهاز XPS 17 9700 الجديد مع الموديل XPS 15 9500 من حيث منافذ التوصيل، إلا أنه يتفوق عليه من خلال وجود اثنين من منافذ Thunderbolt 3 الإضافية.

وتنبض بداخل اللابتوب الجديد معالجات إنتل من الجيل العاشر، ويمكن للمستخدم الاختيار بين أربعة موديلات بدءا من Core i5-10300H وحتى Core i9-10885H.

كما توفر الشركة الأمريكية للمستخدم إمكانية الاختيار بين بطاقات الرسوميات إنتل UHD الداخلية أو نفيدياGeforce GTX 1650 Ti أو Geforce RTX 2060 الحديثة.

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وتمتد سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 من 8 جيجابايت إلى 64 جيجابايت، والذاكرة الداخلية PCIe-SSD من 256 جيجابايت إلى 2 تيرابايت.

وبالنسبة للشاشة فإن شركة ديل تقدم خيارين، إما شاشة لمسية 4K UHD+ بدقة 3840 x 2400 بيكسل أو شاشة غير لمسية بدقة 1920 x 1200 بيكسل.

وتمتاز الشاشة اللمسية بدعم تقنية HDR 400 وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 94%، ويبلغ وزن الموديل المزود بشاشة غير لمسية وبطارية أصغر حوالي 2.11 كجم، في حين أن وزن الموديل المزود بشاشة لمسية وبطارية أكبر يبلغ 2.51 كجم.

ويزخر جهاز ديل الجديد بأربعة منافذ Thunderbolt 3 وقارئ بطاقات الذاكرة SD ومنفذ الصوت3.5 وبطارية 56 أو 97 واط ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C بواسطة شاحن 90 أو 130 واط، علاوة على توافر 4 سماعات للاستمتاع بصوت فائق النقاء.

وأعلنت شركة ديل عن طرح اللابتوب XPS 17 9700 الجديد في الأسواق اعتبارا من الصيف المقبل بسعر يبدأ من 1500 دولارا أمريكيا.

وحققت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية ديل تكنولوجيز، أرباح صافية قابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من 2020 قيمتها 499 مليون دولار مقابل خسائر قدرها 876 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.