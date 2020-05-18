إدانة مستوطن «إسرائيلي» بتهمة القتل العمد لأسرة فلسطينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدانت محكمة «إسرائيلية» مستوطناً يهودياً بالقتل العمد لدوافع عنصرية الاثنين، في هجوم في عام 2015 أسفرعن مقتل زوجين فلسطينيين وطفلهما حرقا في الضفة الغربية المحتلة.

وينطوي حكم محكمة اللد المركزية، بإدانة عميرام بن أوليئيل البالغ من العمر 25 عاماً، بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة، ودفع المتهم بأن محققين "إسرائيليين" أجبروه على الإدلاء باعتراف كاذب بالهجوم على منزل أسرة الدوابشة في قرية دوما، بينما قال محامية، إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.