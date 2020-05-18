شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «عن بعد» لمدربي الرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للرماية ورشة «عن بُعد» بمشاركة 56 من مدربي ولاعبي الرماية بالوطن العربي عبر الاتصال المرئي باستخدام نظام «zoom» وذلك في إطار خطته لمواصلة مسيرة التميز الرياضي.

وتناولت الورشة التي حاضر فيها المحاضر العربي والدولي الدكتور محمد عامر مدرب الاتحاد، عدة نقاط رئيسية أبرزها خطة الإعداد للفرق والمنتخبات وطرق وبرامج التدريب ومتابعة تحقيق الأهداف من خلال مؤشر التقدم ومهام الجهاز الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتدريب.

وأكد عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي عضو الاتحادين العربي والآسيوي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، حرص الاتحاد على الاستفادة من الفترة الزمنية التي التزم فيها الجميع وفق الإجراءات الاحترازية في الظروف الراهنة، وذلك من خلال عدة ورش تحكيمية وتدريبية لصقل المعلومات لدى ممارسي الرماية والارتقاء بالجانب العلمي وتعزيز ثقافة الرماية لديهم.

جدير بالذكر أن الاتحاد ينظم الثلاثاء الورشة الثانية التي تستهدف إداريي ومدربي ورماة رماية الأطباق «الخرطوش».

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