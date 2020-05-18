أنجي بيست تكشف أسرار ألمع نجم في تاريخ اليونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدثت أنجي بيست طليقة أسطورة اليونايتد الإيرلندي جورج بيست الذي رحل في 2005 عن عمر 59 عاماً ووالدة ابنه كالوم، عن كواليس العيش مع ألمع نجم في اليونايتد، وقالت أنجي المتزوجة من مارك ميلر لاعب هوكي سابق منذ 22 عاماً: «الجميع كان يحب بيست وأنا لم أتخيل الورطة التي أوقعت نفسي فيها لكن في مطلع السبعينات لم يكن أحد يعرف شيئاً اسمه الإدمان على الكحول والقمار، كنت مثل أي زوجة، لا أعرف سوى طبخ وجبة شهية وانتظار عودته، لم أستطع الشكوى لأي أحد كي لا أجد الخبر في الصحف الصفراء صباح اليوم التالي، كان يعاني اكتئاب الشهرة فهو فعلاً كان أول نجم كرة تسلط عليه الأضواء، النساء حقدن علي لأنني تزوجته والرجال حقدوا علي لأنني سلبتهم جورج صاحب الحفلات، الحمد لله لم تكن هناك مواقع تواصل اجتماعي على أيامنا وإلا لوجدت البابراتزي على أبواب المنزل ليلاً ونهاراً. وتضيف: كنت أعطيه حبة لمنعه من شرب الكحول لكنه كان يتظاهر ببلعها، في إحدى المرات وضعت له حبة منوم في الشاي كي يبقى في البيت، نام 24 ساعة وذعرت ولم أكررها».

تعمل أنجي في مركز تأهيل المدمنين لمساعدتهم وتضيف:«لم أرغب في رؤية شخص يعاني ما عانيته، دخل بيست المصحة لكنه خانني مع إحدى الممرضات، بعد عام من ولادة ابني قررت الانفصال عنه، كنت عائدة من المستشفى بالسيارة مع ابني وكان الجو ممطراً، شاهدت شخصاً يترنح في وسط الشارع فقلت في نفسي ماذا يفعل هذا ستدهسه سيارة ما وعندما اقتربت منه اكتشفت أنه جورج، قلت في نفسي كفى معاناة وعذاباً، كانت لحظة مؤلمة لكنني عرفت أنني أستحق شخصاً أفضل منه».

بعد طلاقهما في 1986، سافرت أنجي للعيش في أمريكا لكنها سمحت لابنها بزيارة والده بشكل منتظم وكانت زيارات فظيعة إذ تركه في غرفة فندق وحيداً بسن الـ11 وسهر حتى الصباح وأساء معاملته لدرجة دفعت كالوم للإدمان بعد رحيل والده وتعلق أنجي:«قلت في نفسي، لا، التاريخ سيعيد نفسه مع ابني ولن أسمح بهذا، الحمد لله استطاع النهوض ونسيان الماضي». ووجهت أنجي نصيحة وقالت:«أقول لمن تريد تغيير زوجها أن تركض ميلاً وتعود، لا أحد يتغير من الخارج. قرار التغيير يجب أن يكون من داخل الرجل أولاً، لست نادمة على ما جرى لأن ابني ناجح ورائع وأعيش حياة مذهلة مع مارك الذي لا يشرب الكحول ويتبع حمية صحية، أتحسر فقط لأن جورج ليس معنا ليرانا لكنه اختار طريقه وكل إنسان مسؤول عن خياراته».