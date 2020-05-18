شكرا لقرائتكم خبر عن روني: بولتون أنهى مسيرة بيكيه في اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أسطورة مانشستر يونايتد واين روني سبب قرار المدرب فيرجسون بيع مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه لبرشلونة في 2008، وقال روني في عموده بالصنداي تايمز: «كانت مبارياتنا على ملعب بولتون دائماً فظيعة، صعبة بدنياً وتدرك أنك إذا تفوقت بدنياً تستطيع العودة بالنقاط الثلاث، كان بيكيه نحيلاً ولا يستطيع مجاراة لاعبي بولتون، تنمروا عليه وخسرنا المباراة بهدف أنيلكا، بولتون أنهى مسيرة بيكيه فعلاً في اليونايتد، قرر فيرجسون بيعه؛ لأنه ليس مناسباً من الناحية البدنية للدوري الإنجليزي.

أتذكر كيف كان فيديتش يتجهز لمواجهة بولتون ودروجبا تشيلسي، كان يتمرن بالجيم يومين أو ثلاثة قبل المباراة كي يزيد عضلاته».

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