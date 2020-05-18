كيلليني: تحتاج لحمام بعد التحدث مع ساري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني نجم اليوفنتوس في كتاب سيرته الذاتية، بهوس مدربه ماوريزيو ساري بالسجائر لدرجة أن أي لاعب يذهب ليتحدث معه يحتاج لحمام بعدها لطرد الرائحة، ويدخن ساري وفق التقارير 60 سيجارة يومياً وحتى على خط التماس وكتب كيلليني:«شخصية ساري مغلقة جداً ولا يتحدث كثيراً حتى بعد نجاح اليوفنتوس في ترويض بعض جوانب شخصيته الحادة، الشيء الوحيد الذي لم يتمكن أي أحد من تغييره ولعه الكبير بالتدخين. يمكن للاعب أن يتحدث معه في مكتبه قبل الاغتسال مباشرة وإلا علقت رائحة السجائر في الملابس».

وعن طريقة عمل ساري كتب كيلليني:«يستهدف الكمال في كل شيء، مثلاً 100 في المئة استحواذ على الكرة في نصف ملعب الخصم، هذا أمر مثالي طبعاً لكن ربما ساعده هذا التوجه على صعود نجمه من القاع للقمة»، ووصف كيلليني في كتابه نجم سان جيرمان الفرنسي مبابي بأنه أفضل من زميله البرازيلي نيمار. وأضاف:«سيكون مبابي حاصد الكرة الذهبية بعد اعتزال رونالدو وميسي، إنه لاعب فريد من نوعه فعلاً، أول مرة شاهدته في التلفاز موسم 2016-2017 بدوري الأبطال، كانت مباراة بين موناكو وسيتي، في نهاية الشوط الأول سألت فابيو باراتيشي:» من هذا ؟ من أي كوكب جاء ؟«قال لي باراتيشي:» نعم، أعرفه منذ فترة، مهاجم لا يمكن إيقافه «كان بسن الـ18 فقط، كنا سنواجهه في نصف نهائي أمم أوروبا ذاك الموسم، الآن هو في اـل21 وبطل العالم، يتمتع بغريزة وسرعة وفن ولا ينقصه أي شيء، تحفة فنية لا تقدر بثمن، أعتقد أنه أفضل من نيمار لأن أداءه أكثر استقراراً وكل المستقبل بانتظاره».