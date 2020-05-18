مجالس دبي للمستقبل تستعرض فرص المرحلة المقبلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت أكاديمية دبي للمستقبل جلسة خاصة ضمن سلسلة الرواد الرمضانية، استضافت خلالها عدداً من رؤساء مجالس دبي للمستقبل لتسليط الضوء على دور المجالس خلال المرحلة الحالية والمقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تطوير منظومة العمل الحكومي لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية في دبي والدولة على المديين القصير والطويل، ودعم الجهات الحكومية والخاصة في جهودها للاستعداد للمستقبل.

واستضافت الجلسة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس دبي لمستقبل المواهب، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس مجلس دبي لمستقبل التعليم، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، وأدارها سعيد المري نائب مدير مؤسسة «القمة العالمية للحكومات».

وأكد المتحدثون في الجلسة أن «مجالس دبي للمستقبل» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ستركز خلال الفترة القادمة على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي، لمواجهة التحديات التي فرضها «كوفيد ـ 19» على المستوى المحلي والعالمي.

استشراف المستقبل

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي خلال مشاركته في الجلسة، إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، سباقة دائماً، وتحرص على استشراف المستقبل ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، والاستعداد للتعامل معها بكفاءة.

وأضاف أن الجهات الحكومية في دبي جاهزة لعالم ما بعد كورونا، خاصة في ما يتصل بالموارد البشرية، وطبيعة وظائف المستقبل والعمل عن بعد، فما شهده العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، جعل مسألة العمل عن بعد في القطاع الحكومي من الأمور المهمة التي ستكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة.

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التغيير الإيجابي

من جهته قال الدكتور عبدالله الكرم خلال الجلسة: «لم نمتلك في أي وقت مضى، هذه الفرصة النادرة التي نعيشها اليوم من أجل إحداث التغيير الإيجابي في التعليم؛ إذ كشف إغلاق المدارس والجامعات نقاط القوة فيها، والمتمثلة في جمع طلبتنا والمجتمع معاً، وتعزيز التواصل بينهم، وتمكينهم من بناء العلاقات الإيجابية والصداقات التي تساعدهم والمجتمع على الازدهار في المدرسة، والعمل والحياة».

وأضاف: «ونحن ننطلق اليوم نحو التفكير في الصورة التي سيبدو عليها عالم ما بعد «كوفيد ـ 19»، فإننا على يقين بحدوث تغيير إيجابي في نظرتنا إلى المدارس والجامعات عالية الجودة».

أهمية التنسيق

وأكد خلفان جمعة بلهول خلال الجلسة أهمية التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة، ورواد الأعمال والمبتكرين في دبي والعالم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية لاستباق التغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن مجالس دبي للمستقبل ستعمل خلال المرحلة الحالية على دراسة وتحليل أبرز الاتجاهات الجديدة الناجمة عن هذه التحديات الصحية والعالمية، والخروج بتوصيات ومقترحات حول كيفية الاستعداد الأمثل للتغيرات الحاصلة في القطاعات الحيوية التي تهم مستقبل دبي ودولة الإمارات.