«بيئة» تستكشف الدروس المستفادة من أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت «بيئة»، الشركة المتخصصة بمجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، اجتماعاً رمضانياً افتراضياً، استضافت خلاله مجموعة من أبرز الخبراء في دولة الإمارات في مجالات التغير المناخي والاستدامة والتكنولوجيا الذكية، لمشاركة الخبرات والأفكار والدروس المستفادة من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وضمت قائمة المتحدثين، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، حيث شاركا رؤيتهما حول الأوضاع الراهنة، وقدّما رسائل ملهمة للمستقبل.

وقال الدكتور الزيودي، إن مبدأ تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور شكل دائماً نهج دولة الإمارات في التعامل مع كل التحديات، الأمر الذي يظهر جلياً في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أقرت الدولة منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حماية الصحة والسلامة العامة، ومنها إطلاق برنامج التعقيم الوطني، كما تم تحفيز وتيرة البحث العلمي، ما أسهم في تسجيل العلاج المكمل لمرضى «كورونا» عبر الخلايا الجذعية.

وأضاف: «واستفادة من هذه الأزمة واستغلالها لإيجاد مستقبل افضل للجميع، عملت العديد من مؤسسات وجهات الدولة على إطلاق مبادرات لتشجيع الابتكار المستقبلي لحلول تضمن التعامل بمرونة وسرعة على مستوى العديد من القطاعات حال وقوع أزمات مشابهة لوباء كورونا».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «أبدت دولة الإمارات جاهزية واستعداداً للتعامل مع أية أزمة استثنائية، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي اتخذت خطوات استباقية لضمان استعدادنا رقمياً لمواصلة الأعمال تحت أي ظروف، وفي الوقت الراهن، يتاح مجال كبير لنا للتفكير والتعلم والعمل من أجل الخير، وقد بينت لنا أزمة كورونا مدى تماسكنا كأمة، وأبرزت الدور الهام لعمالنا الأساسيين، الذين تعتمد عليهم رفاهية وسعادة مجتمعاتنا».

من جهته، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»: «نفخر بدعم جهود دولة الإمارات في التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتخفيف تأثيره، وباعتبارنا شركة تتطلع إلى المستقبل، فمن الأهمية تحديد المجالات التي يمكننا من خلالها حماية المجتمعات في دولة الإمارات، ومن منطلق رؤيتنا الرائدة في مجال الاستدامة، انصب تركيزنا دائماً على تحسين جودة الحياة للناس، وستسهم هذه الحوارات التي استضافها اجتماع «بيئة» الرمضاني الافتراضي في مساعدتنا على تخطي التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، وما بعده».

وعلى هامش الاجتماع، أعلن الحريمل عن سلسلة من المبادرات الخيرية لدعم العاملين في الصفوف الأولى، وغيرهم، ممن تأثروا بفيروس كورونا.