شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعزي أحمد الحاج الحبروش في وفاة والدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحومة والدة أحمد الحاج عبد الله الحبروش.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الحبروش، عن صادق تعازيه ومواساته لأنجال وذوي الفقيدة، راجياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

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