سرعة الإنترنت تتخطى 100 ميجابايت بالثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ارتفع معدل سرعة الإنترنت للنطاق العريض الثابت إلى 100 ميجابايت في الثانية منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى مارس/آذار الماضي، نتيجة الإجراءات التي اتخذها قطاع الاتصالات في الإمارات، والهادفة إلى تأمين سرعات إنترنت عالية تضمن سير العمل والتعليم عن بعد بسلاسة، خلال أزمة كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عبر حسابها على «تويتر»، أن سرعات الإنترنت للنطاق العريض ارتفعت من 90.8 ميجابايت في الثانية خلال ديسمبر الماضي، و93.2 خلال يناير، و95 في فبراير، و100.1 ميجابايت في الثانية خلال مارس الماضي.

وأسهم التحول الكبير للعمل والتعلم في تغيير أنماط حركة الإنترنت من المكاتب إلى المناطق السكنية، لاسيما كثيفة السكان، فيما ارتفعت معدلات مشاهدة المحتوى الرقمي عبر الهواتف والأجهزة الذكية والتلفزيون في المنازل كذلك؛ الأمر الذي دفع مشغلي الاتصالات إلى تعزيز قدرة الشبكات الأرضية لتحمل ضغط كثافة الاستخدام المنزلي، وبالأخص خلال أوقات الذروة صباحاً ومساء.