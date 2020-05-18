جامعة خليفة للعلوم تؤسس فريق مهام متخصصاً للتعامل مع فيروس كورونا

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بادرت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بتأسيس فريق مهام للأبحاث والتطوير متخصص بفيروس كورونا، كجزء من منهجيتها الاستراتيجية في مواجهة الجائحة.

يأتي ذلك في إطار دعوة القطاعات الصناعية والحكومية والأكاديمية لحشد الجهود لإدارة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولابتكار التكنولوجيات والحلول الحديثة التي تعزز قدرة العالم على التعامل مع الأوبئة في المستقبل.

وفي إطار برنامج البحوث والتطوير في مجال كوفيد 19، أطلقت جامعة خليفة ما مجموعه 14 مشروعاً بحثياً، ركزت خمسة منها على علم الأوبئة وستة على التشخيص والأجهزة الطبية، في حين ركزت ثلاثة مشاريع على الأدوات الرقمية لفهم المرض وتخفيف آثاره والمساهمة بالحد من انتشاره.

ومن بين المشاريع، تم تطوير 6 منها كبرامج مركزة يقود كل منها خبيران من أعضاء الهيئة الأكاديمية، في حين تم طرح ثمانية مشاريع كجزء من دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات في الجامعة، حيث تم اختيار هذه المشاريع البحثية على أساس الجدارة الفنية والابتكار والقدرة على تحقيق النتائج في غضون ستة أشهر والمواءمة مع احتياجات العلم والتكنولوجيا في مجال إيجاد حلول لفيروس كوفيد-19.

ويتولى فريق المهام الإشراف على العديد من المبادرات، والتي تتضمن تنسيق الشراكات بين الشركاء في القطاعات المختلفة، والعمل على تطوير البرامج بهدف الاستفادة من فعالية أبحاث جامعة خليفة في معالجة القضايا ذات الأولوية في مجالات البحوث والتطوير والمتعلقة بفيروس كورونا، والتي تشمل الأوبئة وتشخيص الأمراض والأجهزة الطبية، إضافة للأدوات الرقمية المستخدمة في النمذجة والتنبؤ بالفيروس والمستخدمة في الإجراءات المتبعة للحد منه.

وقال الدكتور ستيف جريفث، نائب رئيس أول للبحث والتطوير في الجامعة: «ركزت جامعة خليفة جهودها على الطريقة التي تتعامل بها مع الوباء والتي تضمن استخدام مصادرها بفعالية، لإيجاد الحلول الهندسية والعلمية التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي الفيروس، حيث تضع إجراءات الجامعة الأصول البحثية في مقدمة مرحلة المواجهة العالمية للفيروس. وتقوم جامعة خليفة بدور بارز في المنطقة، كمؤسسة أكاديمية تسعى إلى حشد جميع مصادرها في البحث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا.

وتستفيد هذه المشاريع من بحوث الجامعة المتطورة خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث بادرت الجامعة على مدى السنوات القليلة الماضية بتأسيس القدرات البحثية في مجال الرعاية الصحية من خلال إطلاق مركزين بحثيين رائدين في الرعاية الصحية وهما: مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية، ومركز التكنولوجيا الحيوية، إضافة لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية».