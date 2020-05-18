75 % من عملاء مستشفى الجليلة للأطفال يعتمدون خدمة «التطبيب عن بعد»

أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال مؤخراً، خدمة «التطبيب عن بعد» الإلكترونية التي تسمح لعائلات الأطفال المرضى بالتواصل مع الأطباء والاستشاريين في الجليلة، بتقنية المحادثة المرئية المباشرة (الفيديو) من على أجهزة الهاتف المتحرك. وقد حققت الخدمة نجاحاً كبيراً في الأسابيع القليلة الماضية، بحيث وصلت نسبة المواعيد الطبية في الخدمة الجديدة إلى 75% من إجمالي المواعيد في المستشفى.

وتتميز خدمة «التطبيب عن بعد» بسهولة الاستخدام من على الهواتف المتحركة كافة، بحيث تستطيع عائلات المرضى الأطفال استخدامها من البيوت من كافة أنحاء الدولة، دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، وتجري المواعيد في بيئة آمنة ومريحة، يقوم من خلالها عدد من الأطباء والاستشاريين في الجليلة للأطفال بتوفير خدمات التشخيص للمرضى الجدد، وخدمات المتابعة الطبية للأطفال الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى: «حرصنا عند إطلاق خدمة «التطبيب عن بعد» على أن تكون سهلة الاستعمال وفي متناول الجميع، وأن توفر نفس مستوى الرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها الجليلة للأطفال خلال الزيارات الفعلية للأطفال وعائلاتهم، ونحن مسرورون لكون الخدمة تلاقي قبول ورضى عملائنا، بحيث تجاوزت نسبة المواعيد الإلكترونية ما يقارب 75% من إجمالي مواعيد المستشفى».

وأضاف: «كون مستشفى الجليلة متطوراً ويعتمد منذ انطلاقته أحدث النظم والتقنيات، جاءت خدمة التطبيب عن بعد ضمن أولى الخدمات التقنية التي قمنا بتطويرها؛ لأننا نؤمن بأن هذه الخدمة هي الطريق إلى مستقبل الطب الحديث، وقد اكتسبت تقنية التطبيب عن بعد أهمية إضافية خلال هذه الفترة بسبب انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، وكونها أحد الحلول المهمة التي تسهم في سلامة مرضانا الصغار وعائلاتهم».