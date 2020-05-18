المشاركون بمجلس نادي الشارقة للصحافة : العمل الخيري بالإمارات ثقافة متأصلة رسخها زايد

ناقش المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادراتها الخيرية التي حققت لها مكانة دولية بارزة على خريطة العمل الإنساني، بتصدرها المركز الأول عالمياً بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

واستضافت الجلسة الرابعة من المجلس، الذي يبث النادي نسخته التاسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفهد بطي المهيري، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأدارها الإعلامي أحمد سلطان من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «الإمارات والجهود الإنسانية» أبرز الحملات الإنسانية التي تم تنظيمها مؤخراً، بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق المشترك بين العديد من الجهات والمتطوعين، والتي انبثقت عنها نتائج إيجابية انعكست على المجتمعات والأفراد محلياً ودولياً، للتخفيف من تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وأكد المتحدثون في الجلسة، أن العمل الخيري في دولة الإمارات ثقافة متأصلة رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه أبناء الإمارات قيادة وشعباً، كما أشادوا بتكاتف جميع الأفراد في دولة الإمارات والتزامهم بتعليمات الجهات المعنية خلال أزمة فيروس كورونا، مشددين على أهمية مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية لاسيما خلال فترة عيد الفطر والبقاء في المنازل، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، إن دولة الإمارات سباقة إلى عمل الخير وفق نهجها الذي زرعته القيادة الرشيدة بالعطاء دون مقابل، مشيراً إلى التجربة الثرية خلال أزمة فيروس كورونا في تقديم المساعدات المتواصلة للعديد من دول العالم التي تقاسمت معها الخير، ونشرت رسالته انطلاقاً من مدرستها الإنسانية الأصيلة.

وأشار إلى الحملات وبرامج العمل الخيرية التي يتم تنفيذها في الدولة لمساعدة الفئات المختلفة في المجتمع على مواجهة فيروس كورونا، سواء من خلال المساعدات المادية، أو بتقديم الدعم النفسي وإطلاق المبادرات المتنوعة، مثل حملة «أنتم بين أهلكم» الهادفة إلى رعاية أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، من جميع الجنسيات في الدولة.

من جانبه سلط فهد بطي المهيري، الضوء على «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» الذي تم تأسيسه لتوحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بما يعكس مضامين التلاحم الذي يسود المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى أن الصندوق يستقبل مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية، والمساعدات الأخرى المتمثلة في المباني، والمرافق الحيوية والسيارات، ووسائل الدعم اللوجستي عبر مراكز الهلال الأحمر على مستوى الدولة، والجمعيات الخيرية.