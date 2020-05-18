المشاركات بمجلس شرطة أبوظبي النسائي : المرأة الإماراتية سند للجهود الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مكتب شؤون الشرطة النسائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وجمعية التمريض الإماراتية، المجلس الرمضاني النسائي الأول الافتراضي تحت شعار: «المسؤولية المجتمعية.. المرأة سند للوطن»، مؤكداً اهتمام المرأة الإماراتية بدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها مختلف القطاعات في الدولة، لتعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وثمنت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي، مديرة المكتب، التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والاتحاد النسائي العام، لافتة إلى التعاون المشترك في تنظيم المجالس الرمضانية منذ عام 2016.

وأشادت بأهداف مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين مؤخراً، لتفعيل بنود التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات العلاقة، كما أكدت أهمية المجالس في معالجة القضايا الشرطية والمجتمعية.

وأوضحت أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، أن اختيار شعار المجالس الرمضانية لهذا العام، جاء متوافقاً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بأن يكون شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2020 «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن».

وتحدث ياسر القرقاوي، مدير إدارة البرامج والشراكات بوزارة التسامح، عن قيم العطاء والعمل الإنساني التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أصبحت نهجاً في إمارات الخير والعطاء.

وتحدثت الواعظة وضحاء السبوسي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن قيم العطاء والتطوع والعمل الإنساني من المنظور الديني، وشاركت في المجلس الدكتورة عائشة الظاهري، رئيسة قسم التثقيف الصحي بمركز أبوظبي للصحة العامة، مشيدة بالدور الرائد لقطاع التمريض، واستعرضت الجهود الكبيرة التي تقدمها المرأة في هذا القطاع، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عيد الفطر المبارك.

وتحدثت أسماء المازم، نائبة رئيس جمعية التمريض، مديرة فرع التطوير الطبي في إدارة الخدمات الطبية ـ فرع وزارة الداخلية، في إمارة الشارقة، عن دور كلية فاطمة للتمريض في تدريب وتخريج دفعات من الممرضات، ودور جمعية التمريض الإماراتية في تقديم الدعم والمساندة والبيئة الداعمة، إلى جانب الاهتمام بالجانب الصحي للممرض.