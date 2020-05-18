شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اجتماع افتراضي لمنظمة الصحة العالمية حول «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، اجتماعاً افتراضياً للمرة الأولى في تاريخها لبحث الرد الدولي على الوباء، لكن التوتر الصيني-الأميركي، والمباحثات حول تايوان، والأبحاث لإيجاد لقاح، تلقي بثقلها عليه.وسيلقي رؤساء دول وحكومات ووزراء عدة، كلمات خلال مناسبة انعقاد هذه الجمعية العالمية للصحة، هيئة اتخاذ القرار في منظمة الصحة التي تبدأ اجتماعها عند الساعة 10,00 بتوقيت «جرينيتش»، على أن ينتهي، ظهر الثلاثاء.ورغم تصعيد التوتر بين واشنطن، وبكين، لا تزال الدول تأمل بأن تعتمد بالتوافق مشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق «عملية تقييم في أسرع وقت ممكن» لدرس الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.ويدعو النص أيضاً منظمة الصحة العالمية إلى «التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول... لتحديد المصدر الحيواني للفيروس، وتحديد بأي طريقة انتقل إلى البشر (...) خصوصاً من خلال المهام العلمية، وبعثات تعاون ميدانية».ويطلب أيضاً «إمكانية الوصول الشامل والسريع والمنصف لكل المنتجات اللازمة للاستجابة للوباء»، ويشدد على دور «اللقاح الواسع النطاق ضد (كوفيد-19) باعتباره للمنفعة العامة في العالم، ولمنع انتقال انتشار الفيروس والقضاء عليه من أجل وقف الوباء».وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: «تم التوصل إلى اتفاق غير رسمي لاعتماد القرار بتوافق الآراء. وستكون هذه نتيجة مهمة لأن منظمة الصحة العالمية ستكون أول منتدى عالمي يتفق على نص بالإجماع»، مؤكداً أنه سيتم التطرق حتى إلى المواضيع «الصعبة» بما يشمل منشأ الفيروس وإصلاح منظمة الصحة العالمية، الذي طالبت به الولايات المتحدة بإلحاح.وأكد المصدر الأوروبي لوكالة فرانس برس، أنه «لم يتم تجنب أي موضوع» في مشروع القرار، سواء كان بالنسبة «لمواصلة إصلاح منظمة الصحة العالمية، خصوصاً قدراتها التي ثبت أنها غير كافية لمنع حدوث أزمة بهذا الحجم».وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف اندرو بريمبرج، الجمعة «آمل أن نتمكن من الانضمام إلى الإجماع».وتخوض واشنطن التي تتهم بكين بأنها أخفت حجم الوباء، مواجهة مع منظمة الصحة العالمية التي شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإدارتها للوباء، معتبراً أنها انحازت لموقف الصين. وعلق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية.

موضوعات خلافية

هناك مواضيع عدة تثير الخلافات، من إصلاح منظمة الصحة العالمية، وصولاً إلى تايوان، وأبحاث اللقاحات، وإرسال خبراء إلى الصين، لكن مسألة منشأ الفيروس لا تزال النقطة الأساسية في الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والصين.

وتطالب الولايات المتحدة بإجراء تحقيق في هذا الموضوع، على غرار أستراليا، وتشتبهان في أن بكين أخفت حادثاً مخبرياً قد يكون وراء انتشار الفيروس.

وتتهم الولايات المتحدة الصين الآن، بمحاولة قرصنة أبحاث أمريكية حول لقاح وسط تنافس أميركي-أوروبي حول لقاح في المستقبل. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «بقطع جميع العلاقات» مع بكين.

في موازاة ذلك، تعتبر الحكومة الأمريكية أن منظمة الصحة العالمية قد أهملت تحذيراً مبكراً صدر عن تايوان، حول خطورة فيروس كورونا المستجد، وهو ما تنفيه وكالة الأمم المتحدة. ودعت الولايات المتحدة، بدعم من بعض الدول منظمة الصحة العالمية، إلى «دعوة تايوان» إلى هذا الاجتماع، رغم معارضة الصين.

لكن تايوان استبعدت عن منظمة الصحة العالمية التي كانت تشغل فيها وضع مراقب حتى 2016، سنة وصول تساي إنج ون، إلى السلطة، بعدما رفضت الاعتراف بمبدأ وحدة الجزيرة، والبر الرئيسي للصين داخل البلد نفسه.

وفي جنيف، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعضاء فقط، يعود إليها قرار قبول تايوان، أم لا. وتبقى معرفة ما إذا كانت دولة ما ستدعو إلى تصويت.