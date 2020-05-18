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الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار في خضم جائحة كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون الاثنين أن الهند بدأت إجلاء آلاف القرويين وأوقفت عمليات موانئ قبيل وصول إعصار من المتوقع أن يضرب ساحلها الشرقي هذا الأسبوع، مما يزيد الضغوط على خدمات الطوارئ التي تكافح جائحة فيروس كورونا.
ويأتي الإعصار، الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة يوم الأربعاء، مع تخفيف الهند للإغلاق العام الذي فرضته في إبريل/نيسان ضد الفيروس، الذي أصاب أكثر من 96169 شخصاً وقتل 3029 في البلاد.
وأرسلت ولايتا أوديشا والبنغال الغربية فرقاً لإدارة الكوارث لنقل العائلات من منازل مبنية بالطين والقش إلى أماكن الإيواء من الإعصار (أمفان) الذي من المتوقع أن يكتسب قوة في الساعات المقبلة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية: «علينا إجلاء الناس من المناطق المنخفضة وحمايتهم كذلك من فيروس كورونا».
ويعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعاً في العاصمة نيودلهي لبحث سبل تقليل الأضرار والإصابات.

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