مقتل 5 وإصابة 32 آخرين في هجوم إرهابي استهدف مبنى للمخابرات الأفغانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الاثنين، بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزنة في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لفرانس برس: استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم، واستهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزنة، مضيفاً أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 بجروح، موضحاً أن معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات.

ولم تتبنَّ أية جهة الهجوم بعد، ويأتي التفجير بعد يوم من إبرام الرئيس أشرف غني، وخصمه عبدالله عبدالله، اتفاقاً لتقاسم السلطة في كابول، وضع حدّاً لأشهر من الخلافات، ويمهد الاتفاق الذي رحبت به واشنطن، الطريق أمام إطلاق محادثات سلام مع حركة طالبان.