تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا بين سكان «الأمازون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الإكوادوري الأحد عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.

وحذّرت منظمات شعوب واوراني من أن انتشار كوفيد 19 قد يكون «كارثياً وقاتلاً» بالنسبة إلى مجتمعاتها المعرضة بشكل كبير للأمراض.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أول إصابة أبلغ عنها في قبيلة واوراني هي لـ«امرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاماً، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من أيار/مايو».

وأضاف البيان أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل دون أي تفاصيل إضافية. وقامت الحكومة الفيدرالية بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين، بالتحقق من حالة 40 شخصاً كانت الشابة قد تواصلت معهم في مجتمع ميواغونو الذي ينتمي إليه 140 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة دون الكشف عن نتائج الاختبار «هناك 17 مواطناً لديهم تاريخ مرضي في الجهاز التنفسي. وحتى الآن، ستة منهم يظهرون أعراضاً، لذلك تم إجراء 20 اختباراً سريعاً وأخذت سبع عينات بواسطة مسحات من البلعوم».

ودخلت الإكوادور وهي واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أمريكا اللاتينية من الوباء، شهرها الثاني من الإغلاق لإبطاء انتشاره. وقد أبلغت عن 33 ألف إصابة وأكثر من 2700 وفاة.