شكرا لقرائتكم خبر عن «أكروبوليس الأثري» يفتح أبوابه للزائرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا الاثنين، أبوابه أمام الزوار، كما كافة المواقع الأثرية في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد شهرين من إغلاقه بسبب وباء كوفيد19.

وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع، الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل، بحضور الصحفيين والموظفين الذين ارتدوا الأقنعة، ووسط تدابير صحية مشددة.

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