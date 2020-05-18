«الاتحاد» تنظم رحلة إلى تورنتو 21 مايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» أنها ستنظم رحلة خاصة لمرة واحدة إلى مدينة تورنتو يوم 21 مايو/ أيار الجاري لمساعدة الكنديين على العودة إلى بلدهم، مع رحلة عودة إلى أبوظبي يوم 22 مايو لمساعدة مواطني الإمارات والمقيمين بالدولة على العودة.

وتسهل مطارات أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد للطيران تسيير مجموعة من رحلات الإجلاء للرعايا من أبوظبي إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من 12 وجهة، وذلك حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.

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