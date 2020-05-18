«سياحة أبوظبي» تسمح للفنادق تنظيم «فعاليات عن بُعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت «دائرة الثقافة والسياحة» في أبوظبي مديري المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات وملاّك القاعات بأنه سيتم عقد وتنظيم الفعاليات التي تتم عن بُعد اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشمل هذه الفعاليات المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بشرط أن يتم تقديمها عبر نظام ترخيص الفعاليات والحصول على التراخيص اللازمة للفعالية والمتحدثين مع الالتزام بإرفاق أجندة الفعالية مبينٍ فيها تفاصيل الفعالية مثل التاريخ والوقت والمكان مع التعهد بأن تكون الفعاليات عن بُعد ولا يوجد بها تجمع.

ودعت «سياحة أبوظبي» إلى إرفاق المستندات الخاصة بالمتحدث لأخذ الموافقات اللازمة، إضافة إلى التأكد من إرفاق شهادة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأكدت الدائرة على ضرورة عدم استغلال هذه التراخيص لعقد فعاليات يكون فيها تجمع، وأن تكون جميع الفعاليات عن بُعد مع مراعاة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفق التعاميم السابقة الصادرة عن كافة الجهات المعنية، والخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19».