«الاستثمارات العامة»: لدينا سيولة وفيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدرس طرحا عاما أوليا لشركته (علم) لأمن المعلومات.

وقال اثنان من المصادر، رفضا ذكر اسميهما، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور. ولم يتضح بعد حجم هذه الصفقة.

وقال مصدر إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة في طرح عام أولي «متوسط ​​الحجم». وأضاف أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من استراتيجية الخروج من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وعلم مملوكة بالكامل للصندوق وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات دعم المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية، وفقا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.

وقال مصدر ثان إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

وقال المصدران الأول والثالث إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.

إلى ذلك، قال صندوق الاستثمارات في رد على تقرير إعلامي إنه لا ينوي ولا حتى يفكر في أخذ قرض مدعوم بضمان استثماراته في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك.

وكانت بلومبيرج ذكرت السبت أن الصندوق يخطط لاقتراض نحو عشرة مليارات دولار بدعم من بعض استثماراته في رؤية. وقال الصندوق في بيان أرسل من خلال البريد الإلكتروني إن لديه سيولة وفيرة وإنه لا يعمل مع أي طرف للحصول على قروض بضمان حصته في صندوق رؤية.

وكانت الشركة اليابانية قد قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن يسجل صندوق رؤية الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار خسارة تبلغ 1.8 تريليون ين (16.8 مليار دولار) بسبب تدهور أداء استثماراته في قطاع التكنولوجيا مما سيدفع المجموعة ككل إلى تكبد أول خسائر لها في 15 عاما.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الجمعة عن شراء حصص أقلية في شركات أمريكية كبيرة من بينها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب ليمتلك بذلك حافظة حجمها نحو عشرة مليارات دولار من الأسهم المدرجة في البورصة الأمريكية.