شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يوجه الشكر لمستشارته كرما اكمكجى بعد اعتذارها عن منصبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع رئيس وزارة لبنان السابق سعد الحريرى، كرما اكمكجى مستشارته الدبلوماسية، بعدما قررت الاعتذار عن مواصلة منصبها معه، لتواصل مشاريعها الأخرى، بعد 11 عام من العمل مع الحريرى، حيث قال الحريرى، عبر حسابه على تويتر، "اتمنى كامل النجاح لكرما اكمكجى التى قررت مواصلة مشاريع أخرى بعد ١١ سنة أمضتها على رأس وحدة الشؤون الدولية فى مكتبي وكمستشارة دبلوماسية لى .. طوال هذه الفترة، كانت عنصرا هاما بفضل معرفتها العميقة بالشؤون الدولية والسياسات العامة، ولعبت مؤخرا دورا أساسيا في الدفع نحو انخراط النساء بشكل أكبر في قضايا السلام والأمن"



سعد الحريرى على تويتر

وتابع الحريرى، "لطالما كانت كرما عقلا حرا، وهي ستبقى صديقة عزيزة، وأطلب من الجميع أن يتابعوا تطورها المهني وأنا متأكد أن إنجازاتها المقبلة ستشكل مصدر إلهام"

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الحريرى

وكان الحريرى قد استقبل سفراء النرويج وسويسرا وكندا فى بيروت، وذلك فى بيت الوسط، منذ عدة أيام وبحثوا، الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان.

ونشر الحريرى عبر حسابه الرسمى بتويتر صورة من اللقاء، قائلا:"استقبال سفراء النرويج ليني ستينسيث و سويسرا مونيكا شماتز و كندا ايمانيويل لامورو في حضور الوزير السابق غطاس خوري في بيت الوسط وبعد اللقاء اوضحت السفيرات الثلاث ان البحث تطرق الى الوضع الاقتصادى والتحديات التى يواجهها لبنان".