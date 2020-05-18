سلطنة عمان تحظر التجمعات فى عيد الفطر وتلزم المواطنين بالكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت سلطنة عمان التجمعات المرتبطة بعيد الفطر وصلاة العيد، وذلك فى أحدث قرارات اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد19) وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وخلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، تم تكليف الشرطة العمانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت بقررات اللجنة، زتفويضها بفرض غرامة مالية وحبس للمخالفين. Advertisements ومن بين القرارات، إعادة فتح حزمة انشطة تجارية وصناعية جديدة، والزام الجميع باترداء الكمامات فى الأماكن العامة.

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