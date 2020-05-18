شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب بمصر: فيروس كورونا سيطر على مسرح الأحداث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير المغرب لدى مصر ، السفير أحمد التازى، أن فيروس كورونا، سيطر علي المسرح العالمى للأحداث منذ مطلع العام الجارى "2020 " ، لافتا إلى تأثير تلك الأزمة الدولية على الجوانب الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ودعا سفير المغرب لدى مصر - في كلمته التي ألقاها خلال منتدي التعاون والمستقبل " الحزام و الطريق " اليوم الاثنين، الذي نظمته بالتعاون بين "مؤسسة الصين العالمية للسلام " و"مؤسسة شرف للتنمية المستدامة " عبر شبكة الانترنت ، بمشاركة عدد من السفراء ، ونخبة من الخبراء الدوليين - إلى التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات والقضاء علي فيروس " كورونا المستجد( كوفيد 19 ) ، والتكاتف العالمي بصدد قضايا الحفاظ على الطبيعة ومكافحة الإرهاب ، ونقل المعرفة ، واحترام خصوصيات الهوية لضمان التنوع كشرط مسبق لثراء البشرية بما يحد من أسباب التوتر والصراعات في العالم ويحقق التنمية المستدامة ، ويعزز الأمن والسلام في العالم .

ومن جانبه ، قال رئيس "مؤسسة الصين العالمية للسلام " لي روهنج - في كلمته - ان فيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد 19 ) شكل أزمة عالمية أثرت على النظام الدولي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، مشددا على الحاجة للعمل للحفاظ على السلام والأمن الدولي وايجاد حلول جديدة للإدارة العالمية .

ولفت إلى دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الوباء ، منوها بأهمية التعاون العلمي ، وتعزيز التعاون في كافة المجالات

ومن جانبه ، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف ، أن العالم اليوم يواجه تحديات ومخاطرغير مسبوقة يجب مواجهتها بشكل جماعي ، داعيا إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهة المشكلات التي تهدد وجود البشرية .

واضاف أن مبادرة "الحزام والطريق " أصبحت مبادرة عالمية ، حيث انضم اليها اكثر من 160 دولة ومنظمة دولية بما يعزز التعاون وبذل الجهود المشتركة ويدعم الاقتصاد والمجالات الصحية .

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وأكد في ختام كلمته أن هناك تحديات كبيرة وفرص هامة ، يتعين التفاعل بحكمة مع خطط التعاون الدولي وتبادل الأفكار المشتركة .

وفي السياق ذاته ، أكد سفير مصر الأسبق لدى الصين علي الحفني أن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة من أجل إيجاد العلاج المناسب للقضاء علي فيروس "كورونا " ، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية والتبادل الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا في مواجهة (كوفيد 19 ) .

ودعا الي ضرورة تزويد الدول الإفريقية بكافة سبل الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والانفتاح بين الدوائر الطبية ومعاهد البحوث لمواجهة فيروس "كورونا " و الأوبئة المستقبلية .

وعلى صعيد متصل ، أكد الخبراء - المشاركون في اللقاء - أن مصر والصين طورتا علاقات قوية بينهما في مختلف المجالات ، والتعاون في النواحي العلمية ، وأن فيروس "كورونا " عدو يواجه البشرية .

وشددوا على ضروة التعاون الدولي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي نجمت عن انتشار وباء " كورونا " وضرورة التكاتف بين جميع الجهات والدول من أجل القضاء عليه .

يذكر أنه شارك في اللقاء كل من : سفير كوبا وتركمانستان لدى الصين ، والأمين العام لشبكة التبادل الدولي للمنظمات غير الحكومية في بكين "شو تشيانج " وخبير أبحاث الشرق الأوسط والمدير العام لقسم الأكاديمية الدولية للهندسة في الصين كانج جينتشنج ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

