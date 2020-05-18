قوات الأمن العراقية تنفذ عملية أمنية لتعقب خلايا داعش فى محافظة ديالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قوات عراقية مشتركة عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابى فى ثلاث مناطق داخل محافظة ديالى، وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة "ديالي " العميد نهاد المهداوي- في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين، إن العملية التي نفذت من ثلاثة محاور تستهدف ملاحقة خلايا "داعش " في كل من : "حوض الندا " و"حمرين " و"بزايز بهرز" ، وكشف مضافات التنظيم وتدميرها ، وتأمين البساتين والأراضي الزراعية .

وأضاف أن العملية نفذت بمشاركة مختلف التشكيلات الأمنية وبإشراف قيادة العمليات في شرطة "ديالي " بالتنسيق مع الجهد الاستخباري.

وفي سياق متصل ، أعلنت القوات الأمنية بالموصل اعتقال قياديين "اثنين " من قيادي "داعش " في قرية "اسكي موصل " التي تقع على مسافة أربعين كيلومترا غرب الموصل.

وقال مصدر أمني - في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم -إن القوات الأمنية اعتقلت القياديين استنادا الى معلومات استخبارية أفادت بتسللهما داخل القرية فجر اليوم .