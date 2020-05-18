شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه أمير المنطقة.. بيان من «إمارة المدينة» عن تصحيح أوضاع سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي أقرها أمير المدينة لتصحيح وضع جميع مواقع سكن العمالة في المدينة المنورة.

وأكدت “إمارة المدينة” في بيان على حسابها بموقع “تويتر”، “إنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد الأحياء السكنية”.

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جدير بالذكر أن “اللجان الميدانية المعنية بمتابعة مواقع إسكان العمالة” رصدت الفترة الماضية حالات اكتظاظ داخل مساكن العمالة في المدينة المنورة؛ مما يشكل خطرًا على صحتهم بنقل فيروس كورونا.