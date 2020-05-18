أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة.
ووفقا لبيان للوزارة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 105 .
تجدر الإشارة إلى أن 2109 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.
وتماثلت 25 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 247.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تعلن تسجيل 8 وفيات و302 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.