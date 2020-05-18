شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما تفعله "حمية كوفيد" في جسدك خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تسببت حالة الإغلاق المنتشرة في معظم العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، في انتشار مصطلحات جديدة إلى عالمنا.



ولعل أبرز تلك المصطلحات هي ريجيم (حمية) كوفيد، المنسوبة إلى مرض "كوفيد 19".

ووفقاً لما نقله موقع "سبق" عن موقع "تايمز نيوز ناو" فإن ذلك الريجيم قد يحتاجه الكثير من البشر حاليًا خلال تواجدهم من المنزل؛ لأنه لا يساعد فقط على إنقاص الوزن خلال فترات الحجر المنزلي؛ بل يعمل على تقوية الجهاز المناعي الذي يكون بمثابة خط الدفاع الأول أمام أي فيروسات؛ بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وتكفُل خطة ريجيم كوفيد، حصول جسدك على العناصر الغذائية الحيوية المشاركة في الأداء الطبيعي للجهاز المناعي، مثل النحاس والأحماض الأمينية "أوميجا 3" وفيتامين د والحديد.

وحدد نظام حمية كوفيد، أبرز الأطعمة التي يجب أن يتم تناولها لدعم المناعة وإنقاص الوزن الزائد، والتي جاءت على النحو التالي:

1- النحاس:

يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الجسم والأداء الطبيعي للجهاز المناعي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الخلايا العصبية، وكسر الدهون وتكوين الكولاجين.

ويمكن الحصول على النحاس عند تناول: المأكولات البحرية مثل سرطان البحر والحبار والمحار، والمكسرات والفاصوليا والعدس وفول الصويا والفواكه والخضروات.

2- أحماض أوميجا 3 الدهنية:

أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تكافح الالتهابات ومقاومة الأنسولين والعديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعد أوميجا 3 في محاربة الاكتئاب، كما تلعب دورًا أساسيًّا في دعم جهاز المناعة. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أوميجا 3 قد تساعدك على فقدان الوزن ومحاربة السمنة.

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الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية هي: السلمون، والسردين، والتراوت، وسمك السلور، والرنجة، والماكريل، وبذور الشيا، وبذور الكتان، والجوز، والسبانخ.

3- فيتامين د:

هناك أدلة متزايدة على أن فيتامين د قد تكون له فوائد لتقوية المناعة.

في الآونة الأخيرة، ذكرت دراسة أن انخفاض مستويات فيتامين د، مرتبط بمعدلات أعلى من وفيات "كوفيد 19". اقترحت الدراسات أيضًا أن فيتامين "د" قد يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي، وفي الوقاية من أمراض القلب، ودرء الاكتئاب وزيادة فقدان الوزن.

يمكن الحصول على فيتامين "د" من أشعة الشمس أو من الأطعمة التالية، مثل: صفار البيض والسردين والسلمون والروبيان (الجمبري)، والأطعمة المدعمة مثل عصير البرتقال والحليب والزبادي والحبوب، هي أطعمة يجب تناولها لتحسين مستويات فيتامين د.

4- الحديد:

يساعد الحديد على تعزيز المناعة وزيادة نسب الهيموجلوبين في الدم، الذي يساعد بدوره على القضاء على التعب والحفاظ على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم. يعد الحديد من المغذيات الدقيقة المهمة للحمل الصحي.

ويمكن الحصول على الحديد من الأطعمة التالية: البيض، والكبد، ولحم البقر، والسلمون المعلب، والبقوليات مثل: (العدس، والفاصوليا، والحمص) والمكسرات مثل: (الكاجو، واللوز)، والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل: (السبانخ، واللفت، والبروكلي).

5- الألياف الغذائية:

الألياف الغذائية تساعدك على إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن، وتقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.

كما أن الألياف تعزز وجود بكتيريا الأمعاء الصحية، التي تساهم في تقوية نظام المناعة الصحي؛ علاوة على أن الألياف ضرورية لصحتك الهضمية وحركات الأمعاء المنتظمة بين العديد من الوظائف الجسدية الهامة الأخرى.

ويمكن الحصول على الألياف من تناول البروكلي، والجزر، والبازلاء، والفاصوليا، والبقول، والتوت، والكمثرى، والبرتقال، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور.