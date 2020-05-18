شكرا لقرائتكم خبر عن الراى: الصحة الكويتية ستقر بروتوكول العلاج بالبيت لمن لا تظهر عليهم أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الراى الكويتية، عن بروتوكول جديد سوف تقره وزارة الصحة الكويتية للحالات التي لا تعاني أي أعراض مرضية بفيروس كورونا، من خلال تطبيق الحجر والعزل المنزلي.

وكشفت مصادر لصحيفة الراي الكويتية عن «توجه الوزارة الكويتية لوضع بروتوكول خاص للتعامل مع الحالات المصابة، لضمان تقديم الخدمة الصحية وفق أعلى معايير الجودة، يتضمّن تصنيف وفرز الحالات وتحديد الحالات التي تحتاج للنقل إلى المستشفيات المخصصة أو المحاجر الصحية أو إلى العزل المنزلي»،

وأشارت إلى «وجود توجه لتطبيق الحجر والعزل المنزلي، مع متابعة طبية أولاً بأول، للحالات التي لا تعاني أي أعراض مرضية، مع توافر مكان مناسب للعزل».

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ووفقا للصيحفة يأتى ذلك في إطار الاستعدادات لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، اعتباراً من بداية شهر يونيو المقبل مبدئياً، حيث بدأت تظهر مؤشرات على ضرورة التعاطي مع فيروس «كورونا» كوباء سيستمر لفترة طويلة، وبالتالي لا بد من التأقلم معه وإيجاد سبل لاستئناف العمل في مختلف القطاعات على قاعدة «التكيّف» أو «التعايش».



وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابات اليومي فى الكويت، لا سيما خلال الأسبوع الأخير، إلا أن مصادر صحية أكدت لصحيفة الراي أن الزيادة «غير مقلقة، وأنها نتيجة طبيعية لتوسيع رقعة المسحات العشوائية التي باتت تتراوح يومياً بين 4 و5 آلاف، كما أن نحو 97% من المصابين يعانون أعراضاً بسيطة أو حتى لا يعانون من أي أعراض، فضلاً عن أن معدلات الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة مازالت تشكّل نحو 2 في المئة، ونسبة الوفيات أقل من 1%».

وارتفع عدد الإصابات في الكويت أمس إلى 14850 مع تسجيل 1048 حالة جديدة، مقابل 250 حالة شفاء رفعت عدد المتعافين الإجمالي إلى 4093، و5 وفيات زادت عدد الوفيات منذ بداية الأزمة إلى 112 بسبب الفيروس.