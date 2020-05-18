شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: استقرار حالة الرضيع المصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الاثنين، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا، من "بيت أولا"، والذى كان قد أدخل العناية المركزة، وأوضحت الكيلة - فى بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر ، أدخل إلى مركز العزل والعلاج في "حلحول" ، وأن الكادر الطبي تعامل معه حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ"1948" .

وأهابت الكيلة بالمواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من أماكن عملهم داخل أراضي الـ"48 " بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اعلنت اليوم الاثنين، خلو محافظة نابلس من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

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من جانبها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في نيكاراجوا لمواطن (72 سنة) جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.