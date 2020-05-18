شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعيد فتح شواطئ الريفيرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعادت فرنسا فتح شواطئ الريفيرا للمرة الأولى منذ إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في منتصف مارس، حيث تمكن المصطافون من السباحة بالبحر، وظهر كثيرون وهم يرتدون الكمامات، وفقا لجريدة الوطن العمانية.

Advertisements وفرضت السلطات إجراءات مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد شرط الالتزام بالتباعد. وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت في الوقت الذي خففت فيه البلاد إغلاقا عاما استمر شهرين. وقالت الوزارة في بيان إن عدد حالات الوفاة أمس يمثل تراجعا بشكل طفيف عن عدد الوفيات المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 104 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعيد فتح شواطئ الريفيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.