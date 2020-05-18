شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هواوي: إجراءات واشنطن الأخيرة تهدد الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت مجموعة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، اليوم الاثنين بالخطوة الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدّها بأشباه الموصلات مشيرة إلى أنه هجوم "مؤذ" سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.



وأفاد متحدث باسم هواوي: "كان القرار تعسفيا ومؤذيا وسيحمل تداعيات خطيرة على عدد واسع من الصناعات العالمية".

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