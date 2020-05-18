شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية تنفى توقف العمليات فى حقل الأحدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقف العمليات فى حقل الأحدب. وكان قد أبلغ مسئولو نفط عراقيون، أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا. وقال المسئولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا.

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