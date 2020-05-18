شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان مهاجما تصريحات نتنياهو: السلام عند قادة اسرائيل هو تدمير العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها نيته ضم الضفة الغربية وتطبيق خططه، لضم المستوطنات في الضفة، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "مهما عملت اسرائيل من ضم للأراضي الفلسطينية فإنه مؤقت بحكم دورة الزمن، واذا ضم نتنياهو الضفة الغربية يفترض الا يبقى قائدا عربيا يتحدث عن ضرورة السلام او التعامل مع اسرائيل والا تبقى المسألة خطيرة.. كرامة الأمة فوق كل اعتبار".



تغريدات ضاحى خلفان

وأضاف ضاحي خلفان في تعليقه على تصريحات نتنياهو، قائلا: "مشكلة العقليات التي تربت على الإجرام كعقلية نتنياهو يظن ان العرب بهذا التمزق سيسلمون له بالموافقة على احتلال الضفة الغربية.. لا يا نتنياهو لو لم يبق من الدنيا إلا يوما واحدا سيظل أصحاب الأرض يدافعون عن حقهم"، مؤكدا أن السلام عند قادة اسرائيل هو تدمير العرب.

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تصريحات ضاحي خلفان

وتابع: "عرض العرب على إسرائيل السلام بتنازلات مهينة ورغم ذلك أبت روح الصهاينة أن تكون عندها ذرة انسانية في التعامل مع العرب. والله ان الضعيف عند بني صهيون لا يعامل الا بقسوة... هؤلاء قوم لا يحترمون الا القوي. وتحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، نيته ضم الضفة الغربية وتطبيق خططه، لضم المستوطنات في الضفة، وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست، عقب المصادقة على حكومته الجديدة التي شكلها مع منافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني جانتس، إن فرض سيادة إسرائيل على الضفة لن يكون بعيداً، مشيدا بالدعم الأمريكى لخطط الضم الإسرائيلية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تعتمد إسرائيل على نفسها في الدفاع عنها.

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومته الجديدة ستتصدى لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لإطلاق تحقيق في جرائم حرب منسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.