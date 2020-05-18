شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 9 محافظات خالية من كورونا بعد شفاء جميع مصابى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، خلو محافظة نابلس من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

من جانبها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في نيكاراجوا لمواطن (72 سنة) جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا" أنه بتسجيل هذه الحالة يرتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج إلى 85 حالة وفاة، بينما تبلغ الإصابات 1525 إصابة، فيما تعافى 703 حالات. Advertisements

وكانت مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، أعلن اليوم الاثنين، عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وأكد الشخرة - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية.