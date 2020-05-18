شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19"، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات فى السلطنة، منها 72 حالة لعمانيين و121 حالة لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة 5379 حالة، منها 23 حالة وفاة، وأن 1496 حالة تماثلت للشفاء، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت أصدرت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عدة قرارات منها: تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق المساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.